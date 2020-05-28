BM'den İdlib'e 108 tır insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 108 tırla insani yardım gönderildi.
28.05.2020 16:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:37
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 108 tırla insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA