BM'den İdlib'e 108 TIR ile insani yardım BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere 108 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM), Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere 108 TIR'dan oluşan insani yardım malzemesi gönderdi.

BM'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 108 TIR, konvoy halinde ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçiş yaparak Suriye'nin İdlib kentine hareket etti. BM'nin araçlarında yüklü bulunan insani yardım malzemeleri kent merkezinde ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.

Kaynak: DHA