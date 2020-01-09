BM'den İdlib'e 106 tır insani yardım
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 106 tır insani yardım gönderildi.
09.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:28
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 106 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan 106 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA