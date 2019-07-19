BM'den İdlib'de 'savaş suçu' uyarısı

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi'nin özel danışmanı Najat Rochdi, İdlib'de sivillere yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

BM'den İdlib'de 'savaş suçu' uyarısı

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi'nin özel danışmanı Najat Rochdi, İdlib'de sivillere yönelik saldırıların savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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