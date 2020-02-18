BM'den İdlib çağrısı

18.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:15

Birleşmiş Milletler, yılbaşından bu yana Esad rejimi ve müttefiki Rusya'nın Suriye'nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği saldırılar sonucu yaklaşık 300 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı açıklamada yılbaşından bu yana Suriye'nin kuzeybatısında gerçekleştirilen saldırılar sonucu yaklaşık 300 sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Yaşanan insani krizin boyutu karşısında dehşete düştüğünü belirten Bachelet, sivil ölümlerin yüzde 93'ünün Esad rejimi ve müttefiki Rusya'nın saldırıları neticesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bachelet, saldırılarda evlerini terk ederek kamplarda yaşayan sivillerin ve hastanelerin hedef alındığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA