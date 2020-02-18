BM'den İdlib çağrısı
Haberler » Güncel » BM'den İdlib çağrısı - Haber

BM'den İdlib çağrısı

Birleşmiş Milletler, yılbaşından bu yana Esad rejimi ve müttefiki Rusya'nın Suriye'nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği saldırılar sonucu yaklaşık 300 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

18.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:15
BM'den İdlib çağrısı

, yılbaşından bu yana Esad rejimi ve müttefiki 'nın 'nin kuzeybatısında gerçekleştirdiği saldırılar sonucu yaklaşık 300 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yaptığı açıklamada yılbaşından bu yana Suriye'nin kuzeybatısında gerçekleştirilen saldırılar sonucu yaklaşık 300 sivilin öldürüldüğünü açıkladı. Yaşanan insani krizin boyutu karşısında dehşete düştüğünü belirten Bachelet, sivil ölümlerin yüzde 93'ünün Esad rejimi ve müttefiki Rusya'nın saldırıları neticesinde gerçekleştiğini açıkladı. Bachelet, saldırılarda evlerini terk ederek kamplarda yaşayan sivillerin ve hastanelerin hedef alındığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler