BM'den hükümetlere pandemi sırasında zenginleşenlere servet vergisi uygulaması önerisi
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BM'den hükümetlere pandemi sırasında zenginleşenlere servet vergisi uygulaması önerisi

Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel
BM'den hükümetlere pandemi sırasında zenginleşenlere servet vergisi uygulaması önerisi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, hükümetlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında zenginleşenlere "dayanışma" ya da "servet vergisi" uygulamasını teklif etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, hükümetlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında zenginleşenlere "dayanışma" ya da "servet vergisi" uygulamasını teklif etti.

Guterres, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Kalkınma Finansmanı Forumu'nda yaptığı konuşmada, geçen sene dünyanın en zenginlerinin servetinde 5 trilyon dolarlık artış olduğuna dikkati çekti.

Kovid- 19 aşısına eşit erişim olmamasının ve aşı stokunun küresel maliyetinin 9 trilyon doları geçtiğinin tahmin edildiğini söyleyen Guterres, salgınla mücadele ile küresel krizin önüne geçilmesi için birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Guterres, hükümetlere pandemi sırasında zenginleşenlere "dayanışma" ya da "servet vergisi" uygulamasını gözden geçirme teklifinde bulundu.

Antonio Guterres ayrıca, G20 ülkelerinin yoksul ülkelerin borçlarını bu yıl sonuna kadar ertelemesinden memnuniyet duyduğunu ancak bu ertelemenin 2022'yi de kapsayacak şekilde daha fazla uzatılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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