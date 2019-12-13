BM'den Hindistan'daki vatandaşlık yasasına "ayrımcılık" tepkisi

13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44

Birleşmiş Milletler (BM), Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açarken, aynı durumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan vatandaşlık yasasının, "endişe verici" ve "temelde ayrımcı" olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Jeremy Laurence, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Hindistan'ın 2019 Yeni Vatandaşlık (Değişiklik) Yasası'nın doğası gereği temelde ayrımcı olduğundan endişe duyuyoruz." dedi.

Laurence, değişikliğe göre özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanların, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebileceğini anımsattı.

Müslümanların ise yasanın dışında tutulduğunun altını çizen Laurence, "Tüm göçmenler, göç durumlarına bakılmaksızın saygı, koruma ve insan haklarının gereğinin yerine getirilmesi haklarına sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Laurence, temyiz mahkemesine taşınacak yasanın, "Hindistan'ın uluslararası insan hakları yükümlülükleriyle uyumu çerçevesinde" yeniden dikkatle değerlendirilmesini umduklarını kaydetti.

Tasarı, kanunlaşmıştı

Hindistan'da komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ve aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan "vatandaşlık yasasında değişiklik öngören tasarı" kanunlaşmış, Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla resmi gazetede yayımlanmıştı.

Dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke Hindistan'ın, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için attığı bir adım olarak görülen kanun, Müslümanların sınır dışı edileceği veya hapse atılacağı gerekçesiyle eleştirilmişti.

Kaynak: AA