BM'den gelişmekte olan ve orta gelirli ülkelerin borçlarının hafifletilmesi çağrısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BM'den gelişmekte olan ve orta gelirli ülkelerin borçlarının hafifletilmesi çağrısı Açıklaması

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu küresel kriz yüzünden finansal piyasalara erişimi kaybeden, gelişmekte olan ve orta gelirli ülkelerin de borçlarının hafifletilmesi çağrısı yaptı.

BM'den gelişmekte olan ve orta gelirli ülkelerin borçlarının hafifletilmesi çağrısı Açıklaması
28.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:41

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu küresel kriz yüzünden finansal piyasalara erişimi kaybeden, gelişmekte olan ve orta gelirli ülkelerin de borçlarının hafifletilmesi çağrısı yaptı.

BM, Kanada ve Jamaika'nın sponsorluğunda 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının yanı sıra Dünya Bankası ve Uluslararası Para fonu (IMF) gibi küresel finans örgütlerinin başkanlarının katılımıyla "Kovid-19 ve Sonrası Dönemde Kalkınma için Finansman" başlıklı üst düzey toplantı düzenledi.

Guterres, burada yaptığı konuşmada, pandemiye karşı şimdi harekete geçilmezse dünyanın "hayal etmesi dahi güç yıkım ve acıyla" karşı karşıya kalacağını söyledi.

Salgın 8,5 trilyon dolar kayba neden olabilir

Açlık ve kıtlığın tarihi oranlara çıktığını, 60 milyon kişinin daha yoksulluğa sürüklendiğini belirten Guterres, salgının iki yıl içinde küresel ekonomide 8,5 trilyon dolar kayba neden olabileceği uyarısında bulundu.

Guterres, bu kaybın 1930'lardaki Büyük Buhran'dan bu yana "en sert gerileme" olacağına dikkati çekerek, teknolojik ve bilimsel gelişmelere rağmen benzeri görülmemiş bu insani krize karşı birlik ve dayanışma içinde olunması ve gelişmekte olan ülkelere finansal destek çağrısı yaptı.

Gelişmekte olan birçok ülkenin salgınla mücadelede yeterli araçlarının olmadığına işaret eden Guterres, "Küresel likiditeyi artıracak araçlara sahibiz ve sizi bu araçları kullanmaya davet ediyorum." dedi.

Guterres, "Gelişmekte olan ve orta gelirli birçok ülke şu an oldukça savunmasız bir durumda ve küresel kriz nedeniyle borç sıkıntısı çekiyor ya da yakında çekecek. Borç hafifletme sadece en az gelişmiş ülkelerle sınırlandırılmamalı, finansal piyasalara erişimi kaybeden gelişmekte olan ve orta gelirli ülkelere de sunulmalı." diye konuştu.

Doğrudan yatırım, ihracat ve işçi dövizlerinde keskin düşüş yaşandığını belirten Guterres, yasa dışı sermaye akışının, vergi kaçakçılığı ve para aklamanın da gelişmekte olan ülkelere milyarlarca dolara mal olduğunu ve bu sızıntıların durdurulması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi Haber
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı Haber
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu Haber
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Canlı yayında Acun'u küplere bindiren 'Kürtçe' sorusu: Vatan hainleri, vicdansızlar
Canlı yayında Acun'u küplere bindiren "Kürtçe" sorusu: Vatan hainleri, vicdansızlar
Denizde vahşet anları kamerada! Köpek balığını mızrakla defalarca vurarak katlettiler
Denizde vahşet anları kamerada! Köpek balığını mızrakla defalarca vurarak katlettiler
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya isyan etti: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya isyan etti: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Reyhanlı'daki patlamada felç geçirip işini kaybeden adamın 7 yıllık tekerlekli sandalye hayali gerçek oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
Düsseldorf, Kenan Karaman'ın golüyle Ozan Kabak'lı Schalke'yi 2-1 yendi
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Meral Akşener Naci Bostancı Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Arda Turan Ergin Ataman İlhan Cavcav Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: BM'den gelişmekte olan ve orta gelirli ülkelerin borçlarının hafifletilmesi çağrısı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 16:44:41. #1.14#
title