BM'den Gazze'deki İsrail Saldırılarına Soruşturma Çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dün İsrail-Gazze sınırında İsral askerlerinin saldırısı ve çatışmalar sırasında 16 Filistinli'nin öldüğü olaylarla ilgili bağımsız bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Filistinli yetkililer çatışmalarda yüzlerce kişinin de yaralandığını belirtti.

Dün, İsrail-Filistin çatışmasında 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kanlı gündü.

BM Güvenlik Konseyi de acil toplantı yaparak şiddet olaylarını kınadı.

BM'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Taye Brook Zerihoun, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durumun önümüzdeki günlerde kötüleşebileceğini" söyledi ve sivillerin ve de özellikle çocukların hedef alınmaması çağrısında bulundu.

Zerihoun "İsrail uluslararası insan hakları ve insani hukuk çerçevesindeki sorumluluklarını yerine getirmeli" dedi.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon ise toplantıdan önce yaptığı yazılı açıklamada şiddet olaylarından Hamas'ı sorumlu tuttu.

Filistin Lideri Mahmud Abbas ise, dünkü ölümlerde İsrail makamlarının "tam sorumluluğu olduğunu" söyledi. Sınırdaki gerilimin nedeni neydi? İsrail-Gazze sınırında altı hafta sürmesi planlanan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü'ne binlerce Filistinli katıldı.



Eylemciler, evleri şimdi İsrail topraklarında kalan mültecilerin geri dönüşünü talep etti.

Filistinliler Beit Hanoun'dan, kuzeyde Mısır sınırı yakınındaki Refah'a kadar olan sınır hattında beş kamp kurdu.

Gazze sınırında bir girişe yasak bölge oluşturan İsrail Ordusu, protestolar için bölgedeki asker sayısını ikiyei katladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı eyleme "İsrail'le çatışma çıkartmak için kasti bir girişim" diye niteledi ve çıkabilecek çatışmalardan Hamas ve katılan diğer Filistinli örgütlerin sorumlu olduğunu söyledi. Taraflar olaylar hakkında ne diyor? İsrail Ordusu, sınır hattı yakınında 17 bin Filistinli'nin toplandığını söyledi ve Gazze etrafında "kapalı bir askeri bölge" oluşturulduğunu açıkladı.

Çoğu eylemci kamp alanlarında kalırken, bazı gençler yürüyüşün organizatörlerinin sınır hattından uzak durulması çağrılarını dinlemeyip, İsrail hatlarına yaklaştı.

İsrail Ordusu, askerlerinin olayları engellemek için "eylemin ana azmettiricilerine" ateş açtığını ve sınıra taşlar ve molotof kokteylleri atıldığını belirtti.

Jerusalem Post gazetesine göre Bir İsrail Sözcüsü, öldürülenlerin hepsinin sınır hattına saldıran ya da zarar vermeye çalışanlar olduğunu söyledi.

Filistin tarafı ise İsrail'i orantısız güç kullanmakla suçladı. İsrail Ordusu sınıra tanklar ve keskin nişancılar konuşlandırırken, görgü tanıkları en az bir yerde gözyaşartıcı gaz atmak için insansız hava aracı kullanıldığını belirtti.

BM Filistin Temsilcisi Riyad Mansour da Güvenlik Konseyi toplantısında 1400'den fazla sivilin yaralandığını söyledi.