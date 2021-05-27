BM'den Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM'den Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısı

BM'den Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, yaptığı açıklamada, Filistinlilerin gıda, sağlık, ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanması, hızlı altyapı onarımları ve nakit yardımı için acil fona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Şu aşamada acil insani yardım ihtiyaçları için 3 ay boyunca 95 milyon dolar gerektiğini belirten Hastings, Gazze'nin yeniden inşası içinse değerlendirmenin daha sonra yapılacağını ifade etti.

BM'ye göre Gazze'deki yıkım 800 bin kişinin musluk suyuna sürekli erişimini engelledi.

İsrail'in hava saldırılarında 54 okul ve eğitim merkezi, 6 hastane ve 11 sağlık merkezi zarar gördü.

Yakıt sıkıntısı ve elektrik şebekesinde meydana gelen hasar Gazze genelinde elektriğe erişimi günde ortalama 4-6 saate düşürdü.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM İnsan Hakları Konseyinin Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM İnsan Hakları Konseyinin Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Gazze'deki insanlık dışı abluka için hiçbir haklı neden yok. Bu topyekun cezalandırma derhal son bulmalıdır.'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Gazze'deki insanlık dışı abluka için hiçbir haklı neden yok. Bu topyekun cezalandırma derhal son bulmalıdır."
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Antony Blinken Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir
Magazin Sibel Can Demet Evgar İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BM'den Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinliler için 95 milyon dolar yardım çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 18:47:20. #1.11#

title