BM'den G7 ülkelerine gelecek 5 yılda iklim finansmanını artırması çağrısı
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BM'den G7 ülkelerine gelecek 5 yılda iklim finansmanını artırması çağrısı

BM'den G7 ülkelerine gelecek 5 yılda iklim finansmanını artırması çağrısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, G7 ülkelerine gelecek 5 yıl içinde iklim değişikliğiyle mücadele için finansman taahhütlerini artırması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, G7 ülkelerine gelecek 5 yıl içinde iklim değişikliğiyle mücadele için finansman taahhütlerini artırması çağrısında bulundu.

Almanya ve Birleşik Krallık tarafından düzenlenen 12. Petersberg İklim Diyaloğuna video mesaj yoluyla katılan Guterres, geçen yıl da aşırı hava olaylarının ve iklim değişikliğinden kaynaklanan felaketlerin en yüksek seviyelere ulaştığı ve gezegenin uçurumun kenarında olduğu uyarısı yaptı.

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeleye adaptasyonu için finansal ve teknolojik destek gerektiğine dikkati çeken Guterres, G7 ve diğer gelişmiş ülkelere gelecek 5 yıl içinde iklim finansmanlarını artırması çağrısı yaptı.

Guterres, zengin ülkelerin gelişmekte olan ülkelerde iklim değişikliğiyle mücadele için yıllık 100 milyar dolar taahhüdünü yerine getirmesi çağrısında da bulundu.

Gelişmiş ülkelerin 2030 yılına kadar kömür kullanımına son vermesi, diğer ülkelerin ise 2040 yılına kadar kömür kullanmayı bırakması gerektiğini belirten Guterres, fosil yakıtların artık yenilenebilir enerji kaynaklarından daha pahalı olduğuna dikkati çekti.

Antonio Guterres, 2050 yılına kadar sıfır karbon hedefine ulaşılabilmesi için ülkelerin 2030 yılına kadar küresel karbon emisyonunu yüzde 45 azaltması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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