BM'den Filistinlilere yardım ve Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası topluma destek çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM'den Filistinlilere yardım ve Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası topluma destek çağrısı

BM'den Filistinlilere yardım ve Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası topluma destek çağrısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Filistinlilere yardım ve Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası topluma "tam ve güçlü" destek verme çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Filistinlilere yardım ve Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası topluma "tam ve güçlü" destek verme çağrısında bulundu.

Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının insani boyutunun yıkıcı sonuçlar doğurduğuna dikkati çekti.

Gazze'de her savaşın sonunda en büyük bedeli sivillerin ödediğini, sonrasında yaşanan kayıp ve travmaların ise savaşın da ötesine geçtiğini söyleyen Wennesland, yaşananların tekrarlanmaması için sürdürülebilir bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Uluslararası toplumun tarafları uçurumun eşiğinden döndürmede önemli bir rolü olduğunu belirten Wennesland, Filistinlilerin desteklenmesi ve Gazze'nin yeniden inşası için "tam ve güçlü" bir desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

BM ayrıca, Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail'in saldırılarından etkilenen Filistinlilerin gıda ve ilaç gibi acil insani ihtiyaçlarının karşılanması 3 ay boyunca 95 milyon dolar fon çağrısı yapmıştı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren...
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren...
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM İnsan Hakları Konseyinin Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM İnsan Hakları Konseyinin Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Volkan Bozkır Mustafa Şentop Antony Blinken Binali Yıldırım
Magazin Hadise Hülya Avşar Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Fatih Terim Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BM'den Filistinlilere yardım ve Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası topluma destek çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 22:29:57. #1.16#

title