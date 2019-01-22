BM'den Filistin'e "Birlik Olmadan Devlet Olmak İmkansız" Uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, "Kesin olan Filistinliler arasında gerçek bir birlik olmadan Filistin'in egemen bir devlet olma olasılığı imkansız. Gazze'de bir devlet olamaz, Gazze'siz de bir devlet olmaz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail-Filistin sorununun görüşüldüğü oturumda video konferans yoluyla bilgilendiren Mladenov, İsrail'e komşu bir Filistin devleti kurma olasılığının sahadaki gerçekler tarafından sistematik olarak aşındırıldığına dikkati çekti.

İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmeye, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistinlilere ait evleri ele geçirip yıkmaya devam ettiğini belirten Mladenov, yerleşim birimlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini, barışın önünde engel olduğunu söyledi.

Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğe dikkati çeken Mladenov, tüm çabalara rağmen tarafların ilerleme kaydedilememesinden birbirlerini sorumlu tuttuğunu ve Filistinliler arasında gerçek bir uzlaşı umudunun da her geçen gün azaldığını kaydetti.

Mladenov, "Kesin olan Filistinliler arasında gerçek bir birlik olmadan Filistin'in egemen bir devlet olma olasılığı imkansız. Gazze'de bir devlet olamaz, Gazze'siz de bir devlet olmaz." dedi.

Filistin'den destek çağrısı

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise ülkelere, Filistin'i devlet olarak tanınması ve 2011'den beri bekleyen BM'ye tam üyelik başvurularını desteklemeleri çağrısı yaptı.

İsrail'den İran'a suçlama

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise konseydeki konuşmasında İran'a yüklendi. Danon, İran'ı, "Orta Doğu'da teröre destek vermek ve İsrail'i yok etmek için yılda 7 milyar dolar harcamakla" suçladı.

Kaynak: AA