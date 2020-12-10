BM'den Fas ve İsrail'in ilişkileri normalleştirmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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BM'den Fas ve İsrail'in ilişkileri normalleştirmesine ilişkin açıklama Açıklaması

10.12.2020 23:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 23:16
BM'den Fas ve İsrail'in ilişkileri normalleştirmesine ilişkin açıklama Açıklaması

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Fas ve İsrail'in ilişkileri normalleştirme kararına ilişkin, "Ne kadar çok ülke ikili ilişkiler kurarsa, bu uluslararası toplum ve çok taraflılık için o kadar iyi olur.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Fas ve İsrail'in ilişkileri normalleştirme kararına ilişkin, "Ne kadar çok ülke ikili ilişkiler kurarsa, bu uluslararası toplum ve çok taraflılık için o kadar iyi olur. Bu durumun Ortadoğu'da İsrailliler ve Filistinliler arasında olumlu gelişmelere yol açmasını temenni ediyoruz." dedi.

Dujarric, günlük basın brifinginde, Fas ve İsrail'in ilişkileri normalleştirme kararı ve Trump yönetiminin Batı Sahra üzerinde Fas'ın hakimiyetini tanımasına ilişkin soruları yanıtladı.

Fas ve İsrail'in diplomatik ilişkilere başlama kararına değinen Dujarric, "Ne kadar çok ülke ikili ilişkiler kurarsa, bu uluslararası toplum ve çok taraflılık için o kadar iyi olur. Bu durumun Ortadoğu'da İsrailliler ve Filistinliler arasında olumlu gelişmelere yol açmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dujarric, Batı Sahra konusunda ise BM'nin pozisyonunun değişmediği ve sorunun BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözülmesini desteklediklerini söyledi.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu.

Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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