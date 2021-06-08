BM'den Etiyopya'nın Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısı
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BM'den Etiyopya'nın Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısı

BM'den Etiyopya'nın Tigray bölgesi için 'kıtlık' uyarısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'da hükümet ile yerel güçler arasında çatışmaların yaşandığı ülkenin kuzeyinde bulunan Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'da hükümet ile yerel güçler arasında çatışmaların yaşandığı ülkenin kuzeyinde bulunan Tigray bölgesi için "kıtlık" uyarısında bulundu.

Antonio Guterres, Twitter hesabından, "Tigray'daki birçok bölge kıtlığın eşiğinde, gereken fonlar ve insani erişim artırılmazsa durum daha da kötüye gidecek." şeklinde açıklama yaptı.

Guterres, şimdi atılacak adımların birçok kişi için "ölüm kalım" meselesi anlamına geldiğini vurguladı.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırması ve sonrasında Başbakan Abiy Ahmed'in TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almasının ardından, eyalette bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar halen sürüyor.

Komşusu Etiyopya'ya destek olmak için ülkeye giren Eritre kuvvetleri ile Etiyopya kuvvetleri, eyalette katliam, tecavüz ve işkence gibi çeşitli insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

BM ve sivil toplum örgütleri, çatışmaların yaşandığı Tigray bölgesindeki insani durumdan endişe duyuyor.

BM Dünya Gıda Programına göre, 1 Haziran'da bölgedeki nüfusun yüzde 91'ine denk gelen 5,2 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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