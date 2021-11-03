BM'den Etiyopya'da taraflara ateşkes çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'da artan çatışmalar ve olağanüstü hal kararının ardından taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Etiyopya'daki artan şiddet olaylarından ve hükümetin olağanüstü hal kararından son derece endişe duyduğunu dile getirdi.

Etiyopya ve bölgenin istikrarının tehlikede olduğu uyarısı yapan Guterres, hükümet güçleri ve Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) çatışmalara derhal son verme ve kapsayıcı ulusal diyalog çağrısında bulundu.

Etiyopya hükümeti, kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF'nin saldırıları nedeniyle 2 Kasım'da ülkede olağanüstü hal ilan etti ve TPLF'nin Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturuldu.

Ülkede federal ordu ile TPLF arasında çıkan çatışmalar Kasım 2020'den bu yana devam ediyor. Ağır çatışmaların ardından Amhara eyaletindeki Dessie ve Kombolcha kentlerini alan TPLF güçlerinin başkente yaklaşık 350 kilometre mesafede olduğu belirtiliyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonlarda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın merkezi Mekelle'den çekilmişti. TPLF'nin Amhara ve Afar eyaletlerindeki ilerleyişi sonrasında ordu karşı saldırıya geçmişti.

Ülkenin kuzeyinde 11 aydır süren çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

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