BM'den Etiyopya'da devam eden çatışmalarda "insani koridorlar" açılması çağrısı
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BM'den Etiyopya'da devam eden çatışmalarda "insani koridorlar" açılması çağrısı

20.11.2020 22:17 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:21
BM'den Etiyopya'da devam eden çatışmalarda

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'nın kuzeyinde devam eden çatışmaların endişe verici olduğunu belirterek, insani koridorlar açılması çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya'nın kuzeyinde devam eden çatışmaların endişe verici olduğunu belirterek, insani koridorlar açılması çağrısında bulundu.

Guterres, düzenlediği basın toplantısında, Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmaların yarattığı endişe verici insani krize dikkati çekerek, taraflardan uluslararası insani hukuka saygı duymalarını istedi.

Genel Sekreter, "İnsani koridorlar açılmasını istiyoruz, bu insani yardımların çatışma bölgelerine ulaştırılması için gerekebilir." dedi.

Tigray eyaletini yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırması üzerine Başbakan Abiy Ahmed'in 4 Kasım'da askeri harekat başlatması sonucu yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 36 bin kişi Sudan'a sığındı.

BM'ye göre çatışmaların devam etmesi durumunda ülkeden ayrılmak zorunda kalanların sayısı 6 ay içinde 200 bine ulaşabilir.

ABD'nin Yemen'de Husileri terör örgütü ilan etme olasılığı

Bu arada, ABD'nin Yemen'de Husileri terör örgütü ilan etme olasılığı da sorulan Guterres, mevcut durumda tek taraflı her girişimin olumsuz olacağını belirterek, "Şu aşamada tekneyi sallamamamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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