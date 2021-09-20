BM'den, Erdoğan-Guterres görüşmesine ilişkin açıklama
BİRLEŞMİŞ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı.
BİRLEŞMİŞ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldı.
BM Genel Sekreterliği, Erdoğan ve Guterres görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, Erdoğan ve Guterres'in görüşmede Suriye, Libya, Afganistan ve Kıbrıs konularını ele aldığı bildirildi.
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