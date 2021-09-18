BM'den endişelendiren sıcaklık uyarısı

Dünyanın Paris İklim Anlaşması'nda yer alan küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefini karşılamaktan çok uzakta olduğu ve sera gazı emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 16 artış

göstereceği vurgulandı..

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, yeni raporunun açıklanmasının ardından yaptığı açıklama, "dünyanın 2,7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda olduğu" uyarısı yaptı..

Küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması hedefinin karşılanamamasının

çok sayıda can kaybına neden olacağına dikkati çeken Guterres, "Bu hedefe ulaşacak araçlara sahibiz ama zamanımız hızla tükeniyor." değerlendirmesinde bulundu..

G20 ülkelerinin küresel sera gazı emisyonların yüzde 80'inden sorumlu

olduğunun altını çizen Guterres, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarında yüzde 45 kesintiye gidilmesi gerektiğini belirtti..

Öte yandan Birleşmiş Milletler, Paris Anlaşması'ndaki hedef

ulaşmak için dünyanın karbon emisyonları yakın zamanda keskin bir şekilde azaltmaya başlaması

ve 2050 yılına kadar atmosfere absorbe edebileceğinden fazlasını salmaması

gerektiğini savunuyor.