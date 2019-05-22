BM'den Dünyaya Çağrı: Venezuela'dan Size Sığınanları Sınırdışı Etmeyin
Birleşmiş Milletler (BM) ekonomik ve siyasi krizdeki Venezuela'dan kaçanların diğer ülkeler tarafından mülteci olarak kabul edilmesi çağrısında bulundu. Yurt dışında bulunan 3.7 milyon Venezuelalıdan 700 bini 2015’ten önce, 3 milyonu ise bu tarihten sonra ülkeyi terk etti.
Birleşmiş Milletler (BM) ekonomik ve siyasi krizdeki Venezuela'dan kaçanları diğer ülkelerin mülteci olarak kabul etmesi çağrısında bulundu.
Ülke dışındaki 3.7 milyon Venezuelalıdan 700 bini 2015'ten önce, 3 milyonu ise bu tarihten sonra ülkeyi terk etmiş durumda. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com