BM'den Dünyaya Çağrı: Venezuela'dan Size Sığınanları Sınırdışı Etmeyin

Birleşmiş Milletler (BM) ekonomik ve siyasi krizdeki Venezuela'dan kaçanları diğer ülkelerin mülteci olarak kabul etmesi çağrısında bulundu.

Ülke dışındaki 3.7 milyon Venezuelalıdan 700 bini 2015'ten önce, 3 milyonu ise bu tarihten sonra ülkeyi terk etmiş durumda. Euronews.com'da Görüntüle