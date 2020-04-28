BM'den Covid-19 sonrası için yol haritası: Eski normale dönüş olmayacak
28.04.2020 00:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 00:36
Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından "eski normale" dönüş olmayacağını ve hükümetlerin yeni bir ekonomi ve daha fazla istihdam yaratmak için harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.
BM, salgın döneminde ekonomilerin toparlanabilmesi ve istihdamın korunmasına yönelik yol haritasını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com