BM'den Covid-19 sonrası için yol haritası: Eski normale dönüş olmayacak

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından "eski normale" dönüş olmayacağını ve hükümetlerin yeni bir ekonomi ve daha fazla istihdam yaratmak için harekete geçmesi gerektiğini bildirdi.

BM, salgın döneminde ekonomilerin toparlanabilmesi ve istihdamın korunmasına yönelik yol haritasını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle