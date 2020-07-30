BM'den çocuklar için kurşun zehirlenmesi uyarısı
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BM'den çocuklar için kurşun zehirlenmesi uyarısı

UNICEF, dünya çapında 800 milyon çocuğun kanındaki kurşun miktarının tehdit edici boyutlarda olduğu uyarısı yaptı.

BM'den çocuklar için kurşun zehirlenmesi uyarısı
30.07.2020 21:59 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:03

UNICEF, dünya çapında 800 milyon çocuğun kanındaki kurşun miktarının tehdit edici boyutlarda olduğu uyarısı yaptı. Kurşun zehirlenmesine özellikle yanlış geri dönüştürülen kurşun asit aküler neden oluyor.Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) çevre örgütü Pure Earth ile hazırladığı "Zehirli Gerçek: Çocukların kurşun kirliliğine maruz kalması bir neslin geleceğini baltalıyor" başlıklı raporda dünya çapında çocukların "çok büyük ve daha önce görülmemiş" bir boyutta kurşun zehirlenmesi tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekildi.

Raporda, dünya genelinde her üç çocuktan birinin veya diğer bir deyişle yaklaşık 800 milyon çocuğun kanında desilitre başına en az 5 mikrogram kurşun olduğu belirtildi. Rapora göre, tehlike altındaki çocukların yaklaşık yarısı Güney Asya'da yaşıyor.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, kurşunun çocukların gelişimini olumsuz etkilediği, hatta ölümcül sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Bugün New York'ta açıklanan ve türünün ilk örneği olan raporda, kurşunun çocukların beyinlerine tedavisi mümkün olmayan düzeyde zarar veren güçlü bir nörotoksin (sinir sistemini etkileyen zehir) olduğu belirtiliyor. Rapora göre, bebeklerin ve çocukların gelişimlerini tamamlamasına fırsat vermeden beyinlerinde hasara yol açan kurşun, ömür boyu nörolojik, bilişsel ve fiziksel rahatsızlıklara neden oluyor. Raporda ayrıca kurşunun, bebekler ve beş yaşından küçük çocuklar için bilhassa yıkıcı etkileri olduğu ortaya konuyor.

Çocukların kurşuna maruz kalması aynı zamanda ruh sağlığı ve davranış problemleriyle ve artan suç ve şiddet olaylarıyla da ilişkilendiriliyor.

Kurşun asit aküler en büyük etken

Rapora göre, çocukların kurşun zehirlenmesine yol açan en önemli etken standartların altında geri dönüştürülen kurşun asit aküler. Raporda, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde 2000 yılından bu yana araç sayısında üç kat artış kaydedildiğine ve kurşun asit akülerin kayıt dışı olarak, gereken standartlara uyulmadan geri dönüştürüldüğüne dikkat çekildi. Rapora göre, bu bölgelerde kurşun akülerin yaklaşık yarısı gerekli önlemler alınmadan geri dönüştürülüyor.

Raporda, yasadışı geri dönüşüm operasyonlarında çalışan işçilerin akü kutularını kırıp, toprağa asit ve kurşun tozu dökerek, ortaya çıkan kurşunu açık hava fırınlarında erittiklerine de işaret edildi. Raporda bu işlemlerin çevrede yaşayanları zehirleyen dumanlara neden olduğuna,İşçiler ve bu dumana maruz kalan bölge sakinlerinin genellikle kurşunun güçlü bir zehir olduğunun farkında olmadığına da dikkat çekildi.

Kaynak: Deutsche Welle

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