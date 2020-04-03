BM'den cezaevlerinde önlem almayan Esed rejimine "koronavirüs" tepkisi Açıklaması
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Birleşmiş Milletler, Suriye, Güncel

BM'den cezaevlerinde önlem almayan Esed rejimine "koronavirüs" tepkisi Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Suriye hapishanelerindeki mahkumlara kitlesel olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskinin had safhada olduğu uyarısında bulunarak, şimdiye dek harekete geçmeyen Beşşar Esed rejimine tepki gösterdi.

03.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:04
BM'den cezaevlerinde önlem almayan Esed rejimine

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Suriye hapishanelerindeki mahkumlara kitlesel olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskinin had safhada olduğu uyarısında bulunarak, şimdiye dek harekete geçmeyen Beşşar Esed rejimine tepki gösterdi.

Colville, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, Suriye cezaevlerinde Kovid-19 riski nedeniyle "kafi derecede mahkumun" serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Sözcü Colville, "Cezaevlerinde (Kovid-19'un) kitlesel olarak bulaşma riskinin had safhada olmasına rağmen bu konuda henüz hiçbir şekilde harekete geçmeyen ülkelerden biri Suriye. Tüm resmi hapishaneler ve geçici gözaltı merkezlerindeki durum endişe verici." dedi.

Özellikle aşırı kalabalık merkez cezaevlerinde ve rejimin kontrol ettiği başta Sednaya askeri hapishanesi ve diğer gözaltı merkezlerinde durumun vahim olduğunu vurgulayan Colville, "Kovid-19'un başlamasından önce bile rejimin dört güvenlik şubesi tarafından işletilen tesislerde ve Sednaya'da işkence ve tıbbı tedavilerin yapılmamasının sonucu olarak ciddi sayıda ölüm haberleri aldık." diye konuştu.

Colville, Suriye hapishanelerindeki tutuklular arasında savunmasız durumdaki yaşlılar, kadınlar ve çocukların kötü muameleye maruz kaldığı ve sağlık hizmetlerinden mahrum olduklarının altını çizdi.

Türkiye, İran ve Endonezya'yı örnek gösterdi

İran'da koronavirüs nedeniyle yaklaşık 100 bin mahkumun geçici olarak serbest bırakıldığını, Endonezya'nın dün uyuşturucu kullanımı da dahil olmak üzere küçük suçlardan hüküm giymiş 30 bin mahkumun serbest bırakılacağını duyurduğunu ve Türkiye'nin de benzer şekilde çok sayıda mahkumu serbest bırakmayı düşündüğünü aktaran Colville, şöyle konuştu:

"Suriye hükümetine ve silahlı gruplara, diğer ülkelerdeki örnekleri takiben Kovid-19'un ülkede daha fazla can kaybına yol açmasını önlemek için yeterli sayıda tutukluyu serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz."

Colville ayrıca ülkedeki tüm taraflardan, insani yardım kuruluşları ve sağlık ekipleri için hapishane ve diğer gözaltı merkezlerine engelsiz erişim sağlamalarını istedi.

Kaynak: AA

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