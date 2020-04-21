BM'den çatışmaların şiddetlendiği Libya'da 'savaş suçu' uyarısı Birleşmiş Milletler, Libya'da hızla artan şiddet ve kötüleşen insani krize dikkati çekerek, bu durumun savaş suçları anlamına gelebileceği konusunda uyarıda bulundu

Birleşmiş Milletler, Libya'da hızla artan şiddet ve kötüleşen insani krize dikkati çekerek, bu durumun savaş suçları anlamına gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan açıklamada, başkent Trablus'ta sivillerin yoğun yaşadığı bölgelerde ayrım gözetmeksizin sürdürülen bombardımanların 'dramatik bir şekilde arttığı' belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle