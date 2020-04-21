BM'den çatışmaların şiddetlendiği Libya'da 'savaş suçu' uyarısı
Birleşmiş Milletler, Libya'da hızla artan şiddet ve kötüleşen insani krize dikkati çekerek, bu durumun savaş suçları anlamına gelebileceği konusunda uyarıda bulundu
21.04.2020 18:09 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:09
Birleşmiş Milletler, Libya'da hızla artan şiddet ve kötüleşen insani krize dikkati çekerek, bu durumun savaş suçları anlamına gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan açıklamada, başkent Trablus'ta sivillerin yoğun yaşadığı bölgelerde ayrım gözetmeksizin sürdürülen bombardımanların 'dramatik bir şekilde arttığı' belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com