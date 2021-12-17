BM'den Batı Şeria'da şiddet olaylarının arttığı uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Batı Şeria'da ölümle sonuçlanan şiddet olaylarının arttığı uyarısında bulundu.

Wennesland, yaptığı açıklamada, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da artan şiddet olaylarının son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

Nablus yakınlarında bir araca açılan ateş sonucu bir İsraillinin öldüğü ve iki kişinin yaralandığını belirten Wennesland, bu sabah saatlerinde ise İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere saldırdığını belirtti.

Batı Şeria'da şiddet olaylarının arttığı uyarısı yapan ve son haftalardaki trajik olayların mevcut durumun kırılganlığını bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Wennesland, siyasi, dini ve toplum liderlerinin şiddete karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Wennesland, tüm şiddet ve terör olaylarını kınayarak, taraflara gerginliği azaltma çağrısı yaptı.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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