BM'den Bangladeş'te yazar Müştak Ahmed'in cezaevinde yaşamını yitirmesine ilişkin "bağımsız" soruşturma çağrısı
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BM'den Bangladeş'te yazar Müştak Ahmed'in cezaevinde yaşamını yitirmesine ilişkin "bağımsız" soruşturma çağrısı

01.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:46
BM'den Bangladeş'te yazar Müştak Ahmed'in cezaevinde yaşamını yitirmesine ilişkin

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Bangladeş'te 53 yaşındaki yazar Müştak Ahmed'in cezaevinde hayatını kaybetmesine yönelik "hızlı, bağımsız ve şeffaf soruşturma" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Bangladeş'te 53 yaşındaki yazar Müştak Ahmed'in cezaevinde hayatını kaybetmesine yönelik "hızlı, bağımsız ve şeffaf soruşturma" çağrısında bulundu.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Ahmed'in tedavi için hapishane hastanesine kaldırıldıktan sonra 25 Şubat'ta yaşamını yitirdiğini belirtti.

Ahmed'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hükümetin tutumunu Facebook'ta eleştiren bir makale kaleme aldığı için 9 ay tutuklu kaldığını aktaran Bachelet, "Hükümet, Ahmed'in ölümüyle ilgili soruşturmanın hızlı, şeffaf ve bağımsız olmasını ve diğer tutuklulara kötü muamele iddialarının da derhal soruşturulmasını sağlamalıdır." çağrısında bulundu.

Sosyal medyada Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina hükümetini Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda eleştiren yorumlar yazan yazar Müştak Ahmed, dijital güvenlik yasasını ihlal etmek suçundan Mayıs 2020'de tutuklanmış ve 25 Şubat'ta kaldığı cezaevinde yaşamını yitirmişti.

Ahmed'in kefaletle serbest bırakılma talebi 6 kez reddedilmişti.

Bangladeş'te 2018 tarihli Dijital Güvenlik Yasası, ülkenin bağımsızlık savaşına, kurucu lideri Şeyh Mücbir Rahman'a, ulusal marşı ya da bayrağına karşı propagandaya 14 yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Yasa çerçevesinde toplumsal ahengi bozmak ve huzursuzluk yaratmaktan suçlu bulunan kişi, 10 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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