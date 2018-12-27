BM'den Bangladeş'e "Barışçıl, Güvenilir, Kapsayıcı" Seçim Çağrısı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bangladeş'e 30 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin "şiddet, korku ve baskıdan uzak bir çevrede barışçıl, güvenilir ve kapsayıcı" olması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, azınlıklar da dahil tüm Bangladeş halkının oylarını kullanırken kendilerini güvende hissedebilmesi gerektiğini ifade etti.

Sivil toplum ve seçim gözlemcilerinin, seçim sürecindeki rollerinin desteklenmesi gerektiğini belirten Guterres, 30 Ekim'de yapılacak genel seçimlerin "şiddet, korku ve baskıdan uzak bir çevrede barışçıl, güvenilir ve kapsayıcı bir seçim" olması çağrısında bulundu.

Bangladeş'te 23 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler 30 Aralık'a ertelenmişti.

Kaynak: AA