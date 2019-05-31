BM'den "Assange'a yönelik toplu zulmü durdurun" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İşkenceyle Mücadele Özel Raportörü Nils Melzer, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın medya, hakimler ve üst düzey siyasetçilerin karalama kampanyalarından dolayı "psikolojik işkenceye" maruz kaldığını belirterek, "Assange'a yönelik 'toplu zulüm' şimdi sona ermek zorunda." ifadesini kullandı.

Melzer, 9 Mayıs'ta İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesinde Assange'ı ziyaret eden Melzer, yaptığı yazılı açıklamada, Wikileaks kurucusuna yönelik yıllardır sürdürülen "toplu ve kasıtlı zulmü" kınadı.

ABD'ye iade edilmesi durumunda Assange'ın insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesinden korktuğunun altını çizen Melzer açıklamasında, "Assange'ın, ABD'de ifade özgürlüğü, adil yargılama hakkı, işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezalar da dahil insan haklarının ciddi ihlallere maruz kalacak olması benim en acil endişem." ifadesine yer verdi.

Melzer, ABD Adalet Bakanlığının Assange'a, "Casusluk Kanunu" kapsamında milli savunma bilgilerini yasa dışı yollardan edindiği gerekçesiyle 17 yeni suçlama yöneltmesi ve 175 yıl hapis cezası istemesinden özellikle endişeye kapıldığını belirterek, "Bu, gelecekte ek suçlamalar eklenmesi durumunda şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezası veya hatta ölüm cezası ile sonuçlanabilir." uyarısında bulundu.

Özel Raportör Melzer, Wikileaks'in 2010'dan itibaren ABD güçlerinin işlediği savaş suçları ve işkence kanıtlarını yayınlamaya başlamasından itibaren Assange'ın ABD'ye iade edilmesi için İngiltere ve İsveç gibi bazı ülkelerin sürekli ve ortak çabalarına şahit olduklarını kaydetti.

Assange'ın devletlerin yanı sıra sosyal medyada ve basında sınırsız aşağılanma, küçük düşürülme ve tehditlerin hedefinde olduğunu vurgulayan Melzer, daha da ötesi Assange'ın medya, hakimler ve üst düzey siyasetçilerin karalama kampanyalarından dolayı "psikolojik işkenceye" maruz kaldığının altını çizdi.

Melzer, Assange'a yönelik psikolojik işkenceyi "kasıtlı, acımasız, insanlık dışı ve onur kırıcı" olarak niteleyerek, "Assange'a yönelik 'toplu zulüm' şimdi sona ermek zorunda." ifadesini kullandı.

Belmarsh'a giden süreç

Wikileaks kurucusu Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanmıştı.

İngiltere'de mahkemenin, ABD'nin iade talebini kabul etmesi durumunda Assange'ın davayı üst mahkemeye ve oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıma imkanı bulunuyor. Uzmanlar, Assange'ın iade davasının iki yıla kadar uzayabileceğini belirtiyor.

Assange'ın kurduğu Wikileaks, 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange İngiltere'de en ağır suçluların bulunduğu hapishane olarak bilinen Belmarsh Hapishanesinde tutuluyor.

Kaynak: AA