BM'den Arap ülkelerine, "Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına mali taahhütlerini yerine getirme" çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynne Hastings, Arap ülkelerine, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynne Hastings, Arap ülkelerine, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali taahhütlerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Hastings, Orta Doğu konulu bugünkü BM Güvenlik Konseyi toplantısında, uluslararası bağışçıları, özellikle Arap ülkelerini, UNRWA tarafından sağlanan hizmetlerin kesintiye uğramaması için geçmiş yıllarda olduğu gibi finansal yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

UNRWA'nın özellikle Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerinin sekteye uğramaması gerektiğini belirten Hastings, bölgedeki sorunlara uluslararası toplumun acil çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

Hastings, "Gazze, sadece insani değil siyasi bir çözüm gerektiriyor. İsrail, sonunda tamamen kaldırmak amacıyla, Gazze Şeridi'ne uyguladığı kısıtlamaları gevşetmelidir." diye konuştu.

Filistin-İsrail çatışmalarının çözülmesi, işgallerin sona ermesi ve BM kararlarına göre iki devletli çözüme gidilmesi gerektiğini vurgulayan Hastings, "Gazze'nin mayısta gerçekleşen askeri operasyonlardan kaynaklanan zararı 380 milyon dolar, buna ek ekonomik zararı ise 200 milyon dolar olarak tahmin ediliyor." şeklinde konuştu.

Hastings, Filistin bütçe açığı büyüklüğünün bu yıl 1 milyar dolara ulaşmasının beklendiğinin de altını çizdi.

Toplantıda, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimciler konusuna da değinen Hastings, "Uluslararası hukuka göre yasa dışı olan yerleşimler, barışın kurulmasına engel teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru