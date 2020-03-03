BM'den Arakanlı Müslüman mülteciler için 877 milyon dolarlık yardım çağrısı

03.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 14:30

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'ın Arakan eyaletindeki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası topluma 877 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (BMMYK) yapılan yazılı açıklamada, "2020 Ortak Yardım Planı'na" ilişkin bilgin verildi.

Açıklamada, yardım çağrısıyla 855 binden fazla Arakanlı Müslüman mülteci ile onları ağırlayan 444 binden fazla Bangladeşlinin ihtiyaçlarını karşılayacak 877 milyon doların toplanmasının amaçlandığı belirtildi.

Hedeflenen mali yardımın yüzde 55'inin acil gıda, barınma, temiz su ve sağlık gibi temel ihtiyaçlara ayrılmasının, yaklaşık 29'unun yalnızca gıdaya harcanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Ayrıca sağlık, korunma, eğitim, site yönetimi, enerji ve çevre gibi konuların Arakanlı Müslüman mültecilerin güvenliği ve yöre halkının refahı için önemli konular arasında yer almayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, Bangladeş hükümeti ve vatandaşlarının Arakanlı Müslüman mültecileri ağırlama konusunda mükemmel bir dayanışma sergiledikleri de kaydedildi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 2020 Ortak Müdahale Planı'nın desteklenmesinin, Arakanlı Müslüman mültecilerin refahı ve yurtlarına geri dönebilmeleri için çok önemli olduğuna işaret etti.

Grandi, "En önemlisi mültecilerle ilgilenmek, onları dinlemek ve geleceğe dair umut ve vizyonlarını anlamak." diye konuştu.

Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Antonio Vitorino da kendilerini Ağustos 2017'den itibaren, mültecilerin güvenli şekilde yurtlarına geri dönecekleri zamana kadar, onlara sürdürülebilir ve onurlu bir yaşam sağlamak için hükümetle ortak çalışmaya adadıklarını belirtti.

Geçen yıl yapılan "Ortak Yardım Planı" çağrısında uluslararası toplumdan 921 milyon talep edilmiş, 650 milyon dolar toplanabilmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA