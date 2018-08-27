BM'den "Arakan" Raporu (2)

- Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu üyesi Radhika Coomaraswamy ve Christopher Sidoti'nin açıklamaları Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin,23 Mart'ta 2017'de Myanmar'da Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı cinayet, tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar dahil insan hakkı ihlallerinin ortaya çıkarılması amacıyla kurduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu'nun hazırladığı rapor açıklandı.

Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman ve Misyonun iki üyesi Radhika Coomaraswamy ve Christopher Sidoti, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamın birinci yıl dönümünde rapora ilişkin basın toplantısı düzenledi.