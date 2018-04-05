BM'den Arakan'a Ziyaret

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller'in Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı insani krizi değerlendirmek için Myanmar'ın Arakan eyaletini ziyaret ettiği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Muller'in Arakan eyaletindeki insani durumu ilk elden gözlemek için Arakan'a gittiğini söyledi.

Dujarric, Mueller'in sivillerin korunması, insani yardımların yapılabilmesi ve Arakan'a erişimin engellenmemesi konularını görüşmek için Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ve diğer hükümet yetkilileri ile bir araya geldiğini ifade etti.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.