BM'den, "Afganistan'daki temel hizmetler çöküyor ve hayat kurtaran yardımlar tükenmek üzere" uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM'den, "Afganistan'daki temel hizmetler çöküyor ve hayat kurtaran yardımlar tükenmek üzere" uyarısı

BM'den, 'Afganistan'daki temel hizmetler çöküyor ve hayat kurtaran yardımlar tükenmek üzere' uyarısı
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da temel hizmetlerin çöktüğü, gıda ve diğer hayat kurtaran yardımların tükenmek üzere olduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'da temel hizmetlerin çöktüğü, gıda ve diğer hayat kurtaran yardımların tükenmek üzere olduğu uyarısında bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Afganistan'daki insani yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Cenevre'de 13 Eylül'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık edeceği bakanlar düzeyinde "Afganistan" konulu uluslararası konferans düzenleneceğini aktaran Laerke, "2021'in kalan dört ayında yaklaşık 11 milyon kişiye yardım etmek için 606 milyon dolar yardım talebinde bulunuyoruz." dedi.

Laerke, Afganistan Konferansı'nın talep ettikleri fonun karşılanması için bir fırsat olduğunun altını çizerek, "Uluslararası bağışçıları bu çağrıyı hızlı ve cömertçe desteklemeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Afganistan'da sadece bu yıl 8 milyon kişinin insani yardım aldığını belirten Laerke, "Ancak Afganistan'daki temel hizmetler çöküyor ve gıda ve diğer hayat kurtaran yardımlar tükenmek üzere." uyarısını yaptı.

Laerke, Genel Sekreteri Guterres'in Afganistan'da insani felaket uyarısında bulunduğunu anımsattı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (BMMYK) sözcülerinden Babar Baloch ise 2021 başından bu yana Afganistan'da 600 bin civarında sivilin yerinden edildiğini bildirdi.

Baloch, ülke içinde yerinden edilen Afgan sayısının 3,5 milyona ulaştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

Son dakika haberi | Şartlı tahliyeyle çıkıp eşini öldüren koca, ölü bulundu
Son dakika haberi | Şartlı tahliyeyle çıkıp eşini öldüren koca, ölü bulundu
Uçurumda mahsur kalan defineciler kendilerini ihbar etti: Gelin bizi kurtarın
Uçurumda mahsur kalan defineciler kendilerini ihbar etti: Gelin bizi kurtarın
Taliban'dan Afgan kadınlara: Biraz sabredin, kurumlar yerleşince taleplerinize yanıt alacaksınız
Taliban'dan Afgan kadınlara: Biraz sabredin, kurumlar yerleşince taleplerinize yanıt alacaksınız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Gülşen Münir Özkul Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Umut Meraş Fatih Terim Samet Aybaba Mergim Berisha Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BM'den, "Afganistan'daki temel hizmetler çöküyor ve hayat kurtaran yardımlar tükenmek üzere" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 15:45:22. #1.14#

title