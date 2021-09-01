BM'den "Afganistan'daki gıda stokumuz bu ay sonunda bitecek" uyarısı
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BM'den "Afganistan'daki gıda stokumuz bu ay sonunda bitecek" uyarısı

BM'den 'Afganistan'daki gıda stokumuz bu ay sonunda bitecek' uyarısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler, Afganistan'daki gıda stoklarının bu ay sonu biteceği ve gıda yardımlarının kesintiye uğrayabileceği uyarısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler, Afganistan'daki gıda stoklarının bu ay sonu biteceği ve gıda yardımlarının kesintiye uğrayabileceği uyarısı yaptı.

BM Afganistan İnsani Yardım Koordinatörü Ramiz Alakbarov, başkent Kabil'den video konferans ile katıldığı basın toplantısında, ülke nüfusunun 3'te birinin gıda güvenliğinin bulunmadığını ve halkın insani yardımlara muhtaç olduğunu söyledi.

Alakbarov, "Eylül sonunda gıda stoklarımız bitecek, temel gıda maddelerini sağlayamayacağız." dedi.

Ülkenin insani bir felakete sürüklenmemesi için insani yardımların devam etmesi gerektiğini vurgulayan Alakbarov, "Sadece gıda ihtiyacını karşılayabilmemiz için en az 200 milyon dolar gerekiyor." ifadesini kullandı.

Alakbarov, Afganistan için gereken 1,3 milyar dolarlık yardım fonunun sadece yüzde 39'nunun tamamlanabildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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