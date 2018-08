- BM'den Afganistan'da ateşkes çağrısı

NEW YORK - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan hükümeti ile Taliban'a ateşkes ve müzakerelerin başlamasına çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Sözcülüğünden yapılan açıklamada Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Afganistan'da bir an önce ateşkesin sağlanması ve müzakerelerin başlamasını vurguladığı ifade edildi. Açıklamada, Afganistan meselesinin askeri bir çözüm süreci ile çözülemeyeceğini, ülkede halkın huzuru ve istikrarı için bir an önce barışın sağlanması ve çatışmanın durdurulması gerektiğini belirterek, siviller ve sivil altyapılar hedef alınarak uluslararası insani hukukun ihlal edildiğini vurgulayan Guterres, sürdürülebilir barış için Afgan hükümeti ile Taliban'a bir an önce ateşkes ve müzakereye başlamaları çağrısında bulundu.

Afganistan'ın kuzeyinde Afgan hükümeti ile Taliban arasında 10 Ağustos'tan bu yana çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor.