BM'den, ABD'nin UCM yetkililerine yaptırım kararına tepki
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BM'den, ABD'nin UCM yetkililerine yaptırım kararına tepki

Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin, askerlerinin Afganistan'daki "olası savaş suçlarını" soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yaptırım uygulanması yönündeki kararının "üzüntü verici" olduğunu bildirdi.

BM'den, ABD'nin UCM yetkililerine yaptırım kararına tepki
12.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:27

Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin, askerlerinin Afganistan'daki "olası savaş suçlarını" soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yaptırım uygulanması yönündeki kararının "üzüntü verici" olduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına ilişkin soruyu yanıtladı.

Kararın "üzüntü verici" olduğunu vurgulayan Colville, "UCM'nin dışarıdan bir müdahale edilmeden çalışabilme kabiliyeti garanti altına alınmak zorundadır. Böylelikle, (UCM) herhangi bir makam veya başka bir nedenden dolayı meseleler hakkında doğrudan veya dolaysız olarak uygunsuz bir etki, baskı, tehdit veya müdahale olmadan karar verebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Colville, ABD'nin kararının sadece ICC yetkililerini değil aynı zamanda onların aile üyelerini de etkilediği uyarısında bulunarak, "Ağır insan hakları ihlalleri ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine maruz kalan kurbanlar ve aileler, yanlışın düzeltilmesi ve gerçekleri bilme hakkına sahiptir." diye konuştu.

Kararname dün imzalanmıştı

Trump, ABD'de ordusunun Afganistan'daki "olası savaş suçlarını" soruşturan UCM yetkililerine yaptırım uygulanmasına ilişkin kararnameyi dün sabah imzalamıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, UCM yetkilileri ve ailelerine getirilen vize kısıtlamasının süresinin uzatılmasının da önünün açıldığı belirtilmişti.

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, "Kasım 2017'de ABD askerleri ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatına (CIA) Afganistan'da savaş suçu işlemiş olabilecekleri" iddiasıyla soruşturma talebinde bulunmuştu.

Bensouda, soruşturma talebi reddedilince kararı UCM Temyiz Dairesine taşımış, UCM Temyiz Mahkemesi ise soruşturma açma talebini onaylamıştı.

Bunun üzerine ABD, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturmaya veya bu konuda kovuşturma başlatmaya teşebbüs eden UCM personeline vize vermeyeceği tehdidinde bulunmuş ve Başsavcı Bensouda'nın ABD'ye giriş vizesini iptal etmişti.

ABD'nin, UCM'ye taraf olmasa da iddia edilen savaş suçlarını Afganistan'da işlediği için sorgulanabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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