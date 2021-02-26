BM'den ABD'nin Suriye'deki İran destekli gruplara saldırısının ardından itidal çağrısı
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BM'den ABD'nin Suriye'deki İran destekli gruplara saldırısının ardından itidal çağrısı

26.02.2021 21:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:32
BM'den ABD'nin Suriye'deki İran destekli gruplara saldırısının ardından itidal çağrısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Anotino Guterres, ABD'nin Suriye'de İran destekli gruplara yönelik hava saldırısının ardından bölgedeki istikrarsız durumun endişe verici olduğunu belirterek tüm taraflara itidal gösterme ve gerginlikten kaçınma çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Anotino Guterres, ABD'nin Suriye'de İran destekli gruplara yönelik hava saldırısının ardından bölgedeki istikrarsız durumun endişe verici olduğunu belirterek tüm taraflara itidal gösterme ve gerginlikten kaçınma çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD'nin Suriye'de İran destekli gruplara yönelik hava saldırısının ardından Guterres'in gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

Guterres'in bölgedeki istikrarsız durumdan endişe duyduğunu belirten Dujarric, Genel Sekreter'in tüm taraflara itidal gösterme ve gerginlikten kaçınma çağrısı yaptığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı, son zamanlarda Irak'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık Başkan Joe Biden'ın talimatıyla doğu Suriye'de İran destekli silahlı gruplarca kullanılan bir yapının havadan vurulduğunu bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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