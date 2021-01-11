BM'den ABD'nin Husileri "terör örgütü" ilan etmesinin insani ve siyasi sonuçları olabileceği uyarısı
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BM'den ABD'nin Husileri "terör örgütü" ilan etmesinin insani ve siyasi sonuçları olabileceği uyarısı

11.01.2021 21:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 21:36
BM'den ABD'nin Husileri

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin, Yemen'deki iç savaşta merkezi hükümete karşı savaşan Husileri "terör örgütü" ilan etmesinin ciddi insani ve siyasi sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ABD'nin, Yemen'deki iç savaşta merkezi hükümete karşı savaşan Husileri "terör örgütü" ilan etmesinin ciddi insani ve siyasi sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD'nin söz konusu kararını değerlendirdi.

Yemen'e neredeyse tüm gıdaların ithal edildiğine ve Husilerin terör örgütü ilan edilmesinin gıda ithalatını olumsuz etkileyebileceğine dikkati çeken Dujarric, ABD'ye dünyanın en büyük insani operasyonunun yürütüldüğü kıtlık sınırındaki Yemen'de yardımların devam edilebilmesi için gerekli lisans ve muafiyetleri sağlaması çağrısı yaptı.

Dujarric, söz konusu kararın siyasi süreci yeniden başlatma çabalarını da olumsuz etkileyebileceğini ve tarafları daha fazla kutuplaştırabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'deki İran destekli Husileri "terör örgütü" ilan edeceklerini açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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