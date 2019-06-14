BM'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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