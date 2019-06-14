BM'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

BM'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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