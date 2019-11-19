BM'den ABD Başkanı Trump'ın savaş suçu işlediği iddia edilen askerleri affetmesine tepki
Birleşmiş Milletler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan ve Irak'ta savaş suçu işledikleri gerekçesiyle mahkum olan ya da yargı süreci devam eden askerleri affetmesinden dolayı derin endişe duyulduğunu bildirdi
Birleşmiş Milletler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan ve Irak'ta savaş suçu işledikleri gerekçesiyle mahkum olan ya da yargı süreci devam eden iki askeri affetmesinden dolayı derin endişe duyulduğunu bildirdi.
'Savaş suçlarını soruşturma ve kovuşturmadaki başarısızlığın uluslararası insan hakları hukukunun ihlali anlamına geldiğini' belirten BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, karara ilişkin, "Mevcut davalarda devam eden süreçleri hükümsüz kılmaktan başka bir katkı sağlamadı." sözleriyle 'affın' diğer benzer davaları da olumsuz etkileyeceğine işaret etti. Euronews.com'da Görüntüle