BM'den Abbas-Gantz görüşmesinin ardından İsrail ve Filistin'e daha fazla temas kurma çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BM'den Abbas-Gantz görüşmesinin ardından İsrail ve Filistin'e daha fazla temas kurma çağrısı

BM'den Abbas-Gantz görüşmesinin ardından İsrail ve Filistin'e daha fazla temas kurma çağrısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Özellikle mali ve ekonomik iş birliğini ilerletmek için bakanlar...

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz arasındaki görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Özellikle mali ve ekonomik iş birliğini ilerletmek için bakanlar düzeyinde daha fazla temas kurulmasını teşvik ediyorum." dedi.

???????Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının üzerinden 3 ay geçtiğini ancak gerginliğin hala sürdüğünü söyledi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında kayıpların sürmesinden duyduğu endişeyi de dile getiren Wennesland, yerleşimcilerin Filistinli sivillere yönelik şiddetinin ise devam ettiğine dikkati çekti.

Wennesland, İsrailli yetkililere Filistinli sivillerin korunması konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısı yaptı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 29 Ağustos'ta İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşmesini memnuniyetle karşılayan Wennesland, "Bu diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum ve özellikle mali ve ekonomik iş birliğini ilerletmek için bakanlar düzeyinde daha fazla temas kurulmasını teşvik ediyorum." ifadesini kullandı.

Wennesland, bu tür temasların tarafları siyasi çözüme yaklaştırmasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Demet Akalın Metin Çekmez
Spor Marcao Muslera Ali Koç Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BM'den Abbas-Gantz görüşmesinin ardından İsrail ve Filistin'e daha fazla temas kurma çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 21:27:32. #1.14#

title