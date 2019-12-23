BM'de Suriye'ye insani yardımların veto edilmesine Kuveyt Büyükelçisi'nden tepki

23.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:46

Kuveyt Ankara Büyükelçisi Ghassan Al-Zawawi, "Rusya ve Çin'in, BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye sınır ötesi yardımları veto etmesinden dolayı büyük üzüntü duyduk. Kararın veto edilmesi bir çok insanın olumsuz etkileyecek." dedi.

Bazı ziyaret ve temaslar için Hatay'a gelen Büyükelçi Ghassan Al-Zawawi, Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli ailelere çeşitli yardımlarda bulundu.

Dağıtımın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ghassan Al-Zawawi, BM Güvenlik Konseyinde oylamaya sunulan "Suriye'ye yardım" konusunun Rusya ve Çin tarafından veto edilmesinin başta Kuveyt olmak üzere birçok ülke tarafından hoş karşılanmadığını kaydetti.

Suriyeli ailelere yardımda bulunması için yıl sonuna kadar yenilenmesi gereken kararın Rusya ve Çin'in tarafından veto edildiğini ifade eden Büyükelçi Al-Zawawi, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının yenilenmesini amacıyla oylamada destek olduk. Gerçekten Kuveyt olarak Suriye halkının yanında yer alıyoruz. Sınır ötesinde ve Hatay'da eğitim, gıda, battaniye, ilaç ve birçok alanda ailelere yardım ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Oylamanın uzatılması yönünde ümitli olduklarını ve çıkan karardan dolayı üzüntülerini aktaran Büyükelçi Ghassan Al-Zawawi, "Maalesef oylama olumsuz sonuçlandı, biz Kuveyt ülkesi olarak çok üzgünüz ve bunu gösterdik. Oradaki insanlar insani yardıma ihtiyaç duyuyorlar, Kuveyt olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Allah'tan tek temennimiz zulmün bir an önce bitmesi ve Suriyeli insanların kendi topraklarında yaşamalarıdır. Umarımız bu durum biter ve Suriyeliler memleketine dönerler. Hem Reyhanlı'da hem de Suriye'de ailelere destek olmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ve Çin'in, Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına olanak sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının yenilenmesini veto etmesini, "utanç verici" olarak nitelemişti.

Kaynak: AA