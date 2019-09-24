BM'de konuşan Erdoğan'dan ABD, Rusya ve İran'a Suriye'deki "güvenli bölgeye" destek çağrısı

24.09.2019 19:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuştu.



Türkiye'nin Suriye sınırında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, ABD, Rusya, İran ve diğer ülkelerin bir araya gelerek güvenli bölgenin kurulmasına destek vermesi gerektiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle