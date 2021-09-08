BM'de en çok vetoyu Rusya yaptı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı bir şekilde anlattığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı Azerbaycan'da ilgi gördü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin tüm insanlık için ortaya koyduğu adalet arayışını ayrıntılı bir şekilde anlattığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı Azerbaycan'da ilgi gördü.

Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 130 üyesinin oyunun da dahil olmak üzere veto sisteminin kaldırılmasını gerekli gördüğünü söyledi.

"Dünya 5'ten, Minsk Grubu ise 3'ten büyüktür" diyen Şahinoğlu, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı çıktı. Kitabın ana teması Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' tezidir. Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terör ve İslami duyarlılıkta BM'nin hükümet, işlevsellik, işleyiş, kapsam, temsil ve yönetişim sorunlarına dikkat çekerek, örgütün kapsamlı reforma ihtiyacı olduğunu söyledi. Nitekim Birleşmiş Milletler'in beş daimi üyesi; Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Çin ve Fransa çoğu zaman sorunların çözümünü hızlandıramamakta ve bazı durumlarda birbirlerini engellemektedir" dedi.

Rusya'dan 112 veto

BM Güvenlik Konseyi'nin şu ana kadar 2 bin 496 karar tasarısını 249 kez veto ettiğini vurgulayan Şahinoğlu, "Rusya 112 vetoyla lider, onu 81 vetoyla ABD, 29 vetoyla İngiltere, Fransa ile 16 ve Çin ile 11 vetoyla izliyor. Bazı konular, birinin vetosunun kullanılacağı varsayıldığından hiç tartışılmıyor" ifadelerini kullandı.

"Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nun 130 üyesinin oyu da dahil olmak üzere veto sisteminin kaldırılmasını gerekli görüyor" diyen Şahinoğlu, "Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin sayısının 5'ten 20'ye çıkarılması gerektiğine ve Güvenlik Konseyi'nin Genel Kurul'a karşı sorumlu olması gerektiğine inanıyor. Recep Tayyip Erdoğan, birkaç gün sonra başlayan BM oturumunda büyük ihtimalle 'Dünya beşten büyüktür' sözünü tekrarlayacak. Önerisi beş daimi üye tarafından hoş karşılanmasa da, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olmak isteyen Japonya, Hindistan ve Almanya gibi ülkelerin çıkarınadır" diye konuştu.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek

Japonya ve Hindistan'ın Çin'in bölgesel politikasından memnun olmadığını vurgulayan Şahinoğlu, şunları kaydetti:

"Bir buçuk yıl önce Çin-Hindistan sınırında çatışmalar yaşandı, can kayıpları yaşandı. Hindistan'ın itirazı BM'de görüşülemedi çünkü Çin, Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve veto hakkına sahip. Türkiye'nin stratejik müttefiki Azerbaycan, Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanı olarak, dünyanın 5'ten büyük olduğu tezini ortaya atan Ankara'ya desteğini artırabilir. Bu aynı zamanda Azerbaycan'ın güvenlik çıkarlarına da uygundur. Mesele şu ki, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden üçü; ABD, Rusya ve Fransa aynı zamanda AGİT Minsk Grubu'nun eşbaşkanları ve Karabağ'ın 'statüsünü' canlandırmaya çalışıyorlar. Bu Azerbaycan'ın çıkarlarına aykırıdır. Bu nedenle, Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanı ve Türkiye'nin müttefiki olan Azerbaycan, Ankara'nın 'Dünya 5'ten büyüktür' politikasını desteklemeli ve Minsk Grubu'nun eşbaşkanların tekel politikasını protesto etmelidir. Dünya 5'ten büyükse, Minsk Grubu da 3'ten büyüktür." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı