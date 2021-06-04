BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield Hatay'da
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BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield Hatay'da

BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield Hatay'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield Hatay'a geldi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield Hatay'a geldi.

Linda Thomas-Greenfield Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Birleşmiş Milletler aktarma alanını ziyaret ederek burada yetkililerden bilgi aldı. Greenfield ve beraberindekiler aktarma alanında inceleme gerçekleştirdi.

Daha sonra Reyhanlı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan sınırı geçen Linda Thomas Greenfield ve beraberindeki heyet burada da incelemelerde bulundu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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