BM: Çöl çekirgeleri gıda güvenliği için benzeri görülmemiş bir tehdit

14.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:40

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Afrika Boynuzu ülkelerini istila eden çöl çekirgelerinin gıda güvenliğini benzeri görülmemiş ölçüde tehdit ettiğini bildirdi.

FAO'nun yayımladığı bölge raporunda, Kenya, Somali, Sudan ve Etiyopya'yı etkisi altına alan çekirge istilasının komşu ülkelere yayılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Son çeyrek asırda görülen en büyük çekirge istilasının yaşandığı bölgede, binlerce hektarlık arazide ilaçlama yapıldığına dikkat çekilen raporda, "Gıda güvenliği ve geçim kaynaklarına benzeri görülmemiş bir tehdit var." ifadesi kullanıldı.

Raporda, sürülerin Uganda ve Güney Sudan'a hareket edebileceği uyarısı yer aldı.

Uçak iniş yapamadı

Öte yandan Etiyopya Hava Yollarına ait yolcu uçağı dün çöl çekirgeleri nedeniyle Dire Dawa şehrine iniş yapamayarak başkent Addis Ababa'ya yönelmek zorunda kalmıştı.

Her gün 150 kilometre katedebilen çekirge sürüleri, sadece birkaç saat içinde bile binlerce kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.

Kaynak: AA