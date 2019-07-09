BM: Cinayetler, savaşlardan beş kat daha fazla can aldı
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin raporunda, "Dünya genelinde cinayete kurban gidenlerin sayısı savaşlar ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde hayatını kaybedenlerden beş kat daha fazla." bilgisi verildi.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin raporunda, "Dünya genelinde cinayete kurban gidenlerin sayısı savaşlar ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde hayatını kaybedenlerden beş kat daha fazla." bilgisi verildi.
Kaynak: Dunya.com
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