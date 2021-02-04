BM, Çin'in Uygurlara yönelik hak ihlalleri iddialarının soruşturulması için "heyet" çağrısını yineledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BM, Çin'in Uygurlara yönelik hak ihlalleri iddialarının soruşturulması için "heyet" çağrısını yineledi

04.02.2021 23:51 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:54
BM, Çin'in Uygurlara yönelik hak ihlalleri iddialarının soruşturulması için

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler, Çin'deki kamplarda Uygurlu kadınlara sistematik tecavüz ve işkence yapıldığı iddialarının ardından, İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden bir heyetin bölgeyi ziyaretinin "hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini" bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler, Çin'deki kamplarda Uygurlu kadınlara sistematik tecavüz ve işkence yapıldığı iddialarının ardından, İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden bir heyetin bölgeyi ziyaretinin "hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini" bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde AA muhabirinin medyaya yansıyan Uygurlara Çin'deki kamplarda "sistematik tecavüz ve işkence yapıldığı" iddialarını sorması üzerine şunları söyledi:

"BBC haberindeki iddiaların içeriği ve bu iddiaların yetkililer tarafından reddedildiği göz önünde bulundurulduğunda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin önerdiği misyon (ziyaret) hiç olmadığı kadar önemli hale geldi."

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ali Sunal Jason Statham İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Mesut Özil Hakan Kutlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Milli Silah Ankara Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM, Çin'in Uygurlara yönelik hak ihlalleri iddialarının soruşturulması için "heyet" çağrısını yineledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 23:58:20. #1.16#
title