BM Çin ile Muhalif Şiaobo'nun Durumunu Görüştü

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Ra'ad el-Hüseyin, Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Liu Şiaobo'nun durumunu görüşmek üzere Çinli yetkililerle bir araya geldi. El-Hüseyin, Çinli yetkililerden karaciğer kanserinin son evresinde bulunan muhalif Şiaobo'nun halen ev hapsine olan eşi Liu Xia'nın serbest bırakılmasını istediğini dil getirdi.



Çin 8 yıldır hapiste bulunan Nobel ödüllü Şiaobo'yu hastalığı nedeniyle Haziran ayında serbest bıraktı. Fakat Liu'nun Nobel Barış Ödülü'nü kazanması sonrasında eşi Liu Şia da ev hapsine alınmıştı.



Nobel Komitesi'nin Nobel Barış Ödülü'nü hapisteki muhalif Liu Şiaobo'ya vermesi Pekin'i öfkelendirmişti.



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