BM, Çin Devlet Başkanı Şi'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişim istedi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'ten Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişim sağlanmasını istedi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için Çin'de bulunan Guterres, Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Görüşmede, Afganistan başta olmak üzere bölgesel konular, iklim değişikliği, salgınla mücadele ve Kovid-19 aşısına eşit erişim gibi konular ele alındı.

Guterres, Şi'den BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmesine ve insan hakları durumunu gözlemlemesine izin vermesini de istedi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde çok sayıda Uygur Türkü kendi rızasının dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.